Habeck erklärte weiter, man werde die betreffenden Unternehmen auffordern, der Forderung des russischen Präsidenten Putin nicht Folge zu leisten. "Der Versuch von Putin, uns zu spalten, ist offenkundig", sagte der Grünen-Politiker. Es gebe aber große Geschlossenheit. Die Antwort der G7-Staaten sei eindeutig: Die Verträge würden eingehalten. Auf die Frage nach Vorbereitungen für den Fall, dass Russland Gaslieferungen einstelle, sagte Habeck: "Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet." Die Bundesregierung arbeite seit dem Jahreswechsel an Antworten auf Szenarien.

Die Forderung des russischen Präsidenten nach einer Zahlung in Rubel sei so zu interpretieren, dass dieser "an der Stelle mit dem Rücken zur Wand steht, sonst hätte er diese Forderung ja nicht erhoben", betonte Habeck. Zu den Vorwürfen, der Westen finanziere mit seinen fortlaufenden Zahlungen den Krieg in der Ukraine mit, erklärte der Minister, diese Gelder seien für Russland nicht maßgeblich für die Kriegsfinanzierung. Putin verfüge über viele weitere Mittel.

Deutschland hat derzeit den Vorsitz im Kreis der Staatengruppe, zu der neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien gehören.

