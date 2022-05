Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) (picture alliance/dpa/ Bernd von Jutrczenka)

Ziel sei es, Ausbrüche schneller zu erkennen und schneller reagieren zu können, erklärten sie nach einem Treffen in Berlin. Dafür sollten weltweit Experten-Netzwerke aufgebaut und die Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation auf ein sicheres Fundament gestellt werden. Die G7 teilten zudem mit, dass sie ihre Pflichtbeiträge an die WHO langfristig um 50 Prozent erhöhen wollten.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte, die gegenwärtige Pandemie werde nicht die letzte sein. Man müsse heute vorsorgen, um morgen nicht wieder überrascht zu werden. Deutschland hat in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft inne.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.