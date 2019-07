Die sieben wichtigsten Industrieländer haben nach den Worten von Finanzminister Scholz Bedenken gegen die Facebook-Pläne für eine eigene Digitalwährung.

Es gebe keine Notwendigkeit für eine neue Währung, die nicht demokratisch verankert sei, sagte Scholz beim G7-Treffen in Chantilly bei Paris. Facebook werde mit seinem "Libra"-Projekt nicht loslegen können, bis nicht alle regulatorischen Fragen geklärt seien.



Der französische Finanzminister Le Maire forderte, bei den Plänen für eine Besteuerung von Internetfirmen voranzukommen. Sollte sich die G7-Gruppe nicht auf einen gemeinsamen Weg einigen, werde dies kaum im größeren Kreis der OECD gelingen.



Frankreich will zunächst im Alleingang eine Digitalsteuer einführen. Diese würde vor allem US-Konzerne wie Google, Apple, Facebook und Amazon treffen. Die Regierung in Washington droht Paris deshalb mit Strafzöllen.