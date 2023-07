Nato-Gipfel in Vilnius, Litauen (AP/Doug Mills)

Die USA und Großbritannien kündigten am Rande des NATO-Gipfels in der litauischen Hauptstadt Vilnius eine entsprechende Vereinbarung an. Darin soll der Ukraine unter anderem die Lieferung moderner Ausrüstung für ihre Luft- und Seestreitkräfte in Aussicht gestellt werden. Geplant sind außerdem die Ausbildung ukrainischer Streitkräfte, die Weitergabe von Geheimdienstinformationen sowie der Schutz gegen Cyberangriffe. Die Hilfen sollen zeitlich über das Ende des russischen Angriffskriegs hinausgehen. Der britische Premierminister Sunak sagte, es sei die Verpflichtung der G7-Staaten sicherzustellen, dass sich ein solcher Krieg nicht wiederhole.

Russland warnte die G7-Staaten vor solchen Sicherheitszusagen für die Ukraine. Kreml-Sprecher Peskow sagte, das wäre ein schwerer Fehler und potenziell sehr gefährlich. Man könne unmöglich tolerieren, dass die Sicherheit der Russischen Föderation beeinträchtigt werde.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.