Bundesfinanzminister Christian Lindner beim G-7-Treffen in Königswinter. (Federico Gambarini/dpa)

Bundesfinanzminister Lindner erklärte, damit sei sichergestellt, dass die Ukraine in der voraussehbaren Zukunft finanziell handlungsfähig sei. Die Gelder würden jetzt schnell fließen. Weitere Finanzierungsrunden seien erst einmal nicht nötig. Von den 9,8 Milliarden Dollar bringen allein die USA 7,5 Milliarden ein, Deutschland eine Milliarde. Diese Teile sind Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Der Rest sind laut Bundesfinanzministerium Garantien und Kredite.

G7-Staaten wollen entschlossen gegen Inflation vorgehen

Bei dem G7-Treffen war der Krieg in der Ukraine das beherrschende Thema. Er hat die ohnehin schon hohe Inflation in den vergangenen Monaten weiter angeheizt - vor allem bei Energie und Lebensmitteln. Die G7-Gruppe sei entschlossen zu handeln und die Inflation zu stoppen, sagte Lindner. Man sehe darin eine enorme Gefahr. Vor allem die Notenbanken hätten deswegen jetzt eine große Verantwortung. - In Deutschland etwa war die Inflationsrate im April mit 7,4 Prozent so hoch wie seit 1981 nicht mehr.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.