Der Test sei eine unverhohlene Verletzung der Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats und bedrohe den regionalen sowie internationalen Frieden, heißt es in einer Erklärung der Gruppe von sieben westlich orientierten Industriestaaten. Das rücksichtslose Verhalten Nordkoreas verlange eine geschlossene Antwort der internationalen Gemeinschaft, darunter etwa auch weitere Maßnahmen des UNO-Sicherheitsrats. Das Weiße Haus in Washington erklärte, der Test erhöhe unnötigerweise die Spannungen und drohe die Sicherheitslage in der Region zu destabilisieren. Der Abschuss der Rakete fand kurz vor einem gemeinsamen Manöver Südkoreas und der USA statt. Dabei wollen beide laut eigenen Angaben ihre Reaktion auf einen möglichen Atomwaffeneinsatz durch das Regime in Pjöngjang üben.

Nach japanischer Darstellung hatte die nordkoreanische Rakete eine Reichweite von rund 14.000 Kilometern und hätte damit auch amerikanisches Festland erreichen können.

