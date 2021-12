Die Außenministerinnen und -minister der G7 bei ihrem Treffen in Liverpool. (AP)

Truss verlangte zudem von der iranischen Regierung, den Ausbau des Nuklearprogramms zu stoppen. Teheran dürfe die "letzte Chance" zur Rettung des Atom-Abkommens von 2015 nicht verspielen. Außerdem seien die G7-Staaten sehr besorgt über Chinas aggressive Handelspolitik. Der G7 gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA an. Zum Jahreswechsel übernimmt Deutschland von Großbritannien den Vorsitz.

"Nur gemeinsam"

Außenministerin Baerbock kündigte an, sich für eine vertiefte Zusammenarbeit der Gruppe stark zu machen. In einer globalisierten Welt könne man nur gemeinsam die großen Herausforderungen der Zeit angehen, sagte die Grünen-Politikerin zum Abschluss des G7-Treffens in Liverpool. Man wolle in Zukunft eine globalisierte Wirtschaft auf Grundlage des internationalen Rechts, eines fairen Miteinanders und auch der Menschenrechte gestalten.

Im Mittelpunkt des Treffens hatte unter anderem der Konflikt der Ukraine mit Russland gestanden. Baerbock hatte mit Blick auf die militärischen Aktivitäten Moskaus gesagt, wenn russische Soldaten die Grenze zur Ukraine überschreiten würden, würde das enorme politische und wirtschaftliche Konsequenzen haben. Eine Zusammenarbeit mit China soll nach den Worten der deutschen Außenministerin unter fairen Bedingungen und unter Achtung der Menschenrechte erreicht werden.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.