Die Konferenz der Klimaschutz-, Energie- und Umweltministerinnen und -minister der G7-Staaten im Rahmen der deutschen G7 Präsidentschaft in Berlin. (IMAGO / photothek / Thomas Koehler)

Bundeswirtschaftsminister Habeck und der US-Klimabeauftragte Kerry haben eine Vereinbarung geschlossen, durch die Deutschland und die USA international eine Führungsrolle bei den Rahmenbedingungen für eine Energiewende einnehmen sollen. Dabei stehen die Entwicklung des Windenergie-Sektors auf See (Offshore-Winmdparks), die Nutzung von Wasserstoff und die Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern im Mittelpunkt. Der Verkehrssektor soll bis 2030 möglichst frei von CO2-Emmissionen sein.

Neu ist eine ab dem kommenden Jahr geplante Berichterstattung für mehr Transparenz in diesem Bereich. Wie es weiter heißt, erkennt die G7-Gruppe erstmals an, dass besonders stark betroffene Länder beim Umgang mit Klimaschäden stärker unterstützt werden müssten. Das Finanzierungsvolumen für Projekte in den Entwicklungsländern soll bis 2025 verdoppelt werden. Japan verpflichtet sich ferner, die internationale Finanzierung fossiler Energieträger bis Ende dieses Jahres einzustellen.

