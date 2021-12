Die Außenministerinnen und -minister der G7 bei ihrem Treffen in Liverpool. (AP)

In Europa dürfe es zu keiner Grenzverschiebung kommen, sagte die Grünen-Politikerin mit Blick auf die militärischen Aktivitäten Russlands an der Grenze zur Ukraine. Eine Überschreitung dieser Linie würde enorme politische und wirtschaftliche Konsequenzen haben. Die Außenamtsministerinnen und -minister der G7 wollen auch gegenüber China und dem Iran gemeinsam weitere diplomatische Schritte unternehmen.

USA senden Vermittlerin

Die US-Regierung entsendet in der kommenden Woche eine hochrangige Diplomatin zu einem Vermittlungsversuch in die Ukraine und nach Russland. Die Expertin für außenpolitische Fragen in Europa, Donfried, soll dort mit hochrangigen Regierungsvertretern verhandeln und den US-Standpunkt verdeutlichen. Dabei werde es auch um die militärische Aufrüstung Russlands an der Grenze zur Ukraine gehen, hieß es im Pentagon. Die amerikanische Regierung setze sich uneingeschränkt für die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine ein. Im Anschluss soll die Diplomatin in Brüssel die Nato und die EU über ihre Vermittlungsbemühungen unterrichten. Erst letzte Woche hatten US-Präsident Biden und der russische Staatschef Putin in einer Videokonferenz über den Konflikt beraten.

Mehr Solidarität und Anstrengungen bei weltweiter Impfkampagne

Am Abend haben sich die Außenministerinnen und -minister zudem mit den Entwicklungsressorts auf größere Anstrengungen in der weltweiten Corona-Impfkampagne verständigt. Entwicklungsministerin Schulze betonte die besondere Verantwortung der G7-Staaten als reichste Länder der Erde. Gegen die Corona-Pandemie helfe langfristig nur eine gerechte globale Impfstoffverteilung.

Heute wird das G7-Treffen in Liverpool fortgesetzt. Gastgeber Großbritannien hat Vertreter mehrerer asiatischer Staaten eingeladen, um über eine Vertiefung der Beziehungen und mehr Zusammenarbeit zu sprechen. Im neuen Jahr übernimmt Deutschland den Vorsitz über die G7 von Großbritannien. Außenministerin Baerbock sieht dann neben der Pandemie-Bekämpfung die weltweiten Bemühungen gegen die Klimakrise als Schwerpunkt der künftigen Aufgaben.

