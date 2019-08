Der iranische Außenminister Sarif ist überraschend am Ort des G7-Gipfels im französischen Biarritz eingetroffen.

Dort will er mit seinem französischen Amtskollegen sprechen. Nach iranischen Angaben sind aber keine Treffen mit US-Vertretern geplant. An dem Gipfel nimmt auch US-Präsident Trump teil. Die USA hatten das Atomabkommen mit Teheran einseitig aufgekündigt und auch Sarif selbst mit Sankionen belegt.



Der Streit um das iranische Atomprogramm gehört zu den zentralen Themen des G7-Treffens. Frankreichs Präsident Macron sagte, alle Teilnehmer wollten Stabilität und den Frieden in der Region. Anders als von französischer Seite angegeben wurde Macron aber kein offizielles Mandat für Gespräche mit Teheran erteilt.



Geeinigt haben sich die Staats- und Regierungschef in Biarritz auf Hilfen für die Waldbrandgebiete im Amazonas. Dabei soll es um technische und finanzielle Unterstützung gehen, um die Brände zu bekämpfen und die Schäden zu beheben.