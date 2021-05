Die Industriestaaten-Gruppe G7 will im Kampf gegen den Klimawandel Kohle- oder Gaskraftwerke nicht länger finanzieren.

Direkte Regierungshilfen für kohlenstoffintensive fossile Energien würden beendet, heißt es in der Abschlusserklärung eines Umweltministerstreffens. Internationale Investments in Kohlekraftwerke müssten noch in diesem Jahr auslaufen. Dies gelte auch für Projekte im Rahmen von Entwicklungshilfe oder von Handelsabkommen.



Die meisten G7-Staaten, darunter Deutschland, hatten sich bereits zu dem Ziel bekannt. Vor allem Japan und die USA unter dem damaligen Präsidenten Trump hatten sich zuletzt noch dagegen gewehrt.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.