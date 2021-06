Kurz vor Beginn des G7-Gipfels in Großbritannien hat Premierminister Johnson US-Präsident Biden empfangen.

Die beiden Politiker trafen sich zu einem ersten Austausch in Cornwall. Das G7-Treffen beginnt offiziell am Abend. Dann kommen Johnson und Biden mit den Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Kanada, Frankreich, Italien und Japan zusammen. Außerdem werden noch weitere EU-Vertreter erwartet. Das G7-Treffen dauert bis Sonntag. Neben der Corona-Pandemie geht es um den Klimawandel und in diesem Zusammenhang um die UNO-Klimakonferenz im November.



Entwicklungsorganisationen hatten die Industrienationen im Vorfeld dazu aufgefordert, mehr Geld für den Klimaschutz bereitzustellen. Ein Oxfam-Sprecher sagte, was derzeit auf dem Tisch liege, reiche nicht. Die G7-Staaten hätten zudem ihre früheren Zusagen nicht eingehalten, den Entwicklungsländern für Klimaschutzmaßnahmen rund 100 Milliarden US-Dollar im Jahr bereitzustellen.

