Außenministertreffen

G7 wollen von Russland verschobene Grenzen in der Ukraine "niemals" anerkennen

Die G7-Gruppe der führenden Industriestaaten will neue Grenzziehungen in der Ukraine infolge des russischen Angriffskrieges niemals akzeptieren. Das betonten die Außenminister nach ihren Beratungen im schleswig-holsteinischen Weißenhaus. In einer gemeinsamen Erklärung wird der Ukraine außerdem notfalls jahrelange Unterstützung zugesagt.

15.05.2022