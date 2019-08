Die Bundesregierung hat den Vorstoß von US-Präsident Trump abgelehnt, Russland wieder in den Kreis der G8-Staaten aufzunehmen.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die führenden sieben Industrienationen hätten 2014 gemeinsam beschlossen, Russland wegen der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und der Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine auszuschließen. Diese Situation bestehe weiter. Wenn Moskau seine Haltung ändere, könne man über Trumps Vorschlag sprechen. - Am Wochenende findet im französischen Biarritz der G7-Gipfel statt.



Außenminister Maas hob vor einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Lawrow die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Moskau hervor. Man brauche die konstruktive Mitarbeit insbesondere in der Ostukraine, sagte Maas vor seiner Abreise nach Moskau. Alle Seiten müssten jetzt Dialog- und Handlungsbereitschaft zeigen.