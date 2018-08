Der frühere Außenminister Sigmar Gabriel hat die Debatte über den Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan als - Zitat - "fast schon albern" kritisiert.

Es sei richtig, Erdogan am 28.September mit militärischen Ehren und Staatsbankett zu empfangen, sagte der SPD-Politiker bei einer Buchvorstellung in Berlin. Die gehöre sich so, weil Erdogan die Türkei repräsentiere. Deutschland drohe - so Gabriel wörtlich weiter - "an seinem moralischen Rigorismus zu ersticken". Zuvor hatten Politiker vor allem von Grünen und Linken kritisiert, dass Erdogan von Bundespräsident Steinmeier als Staatsgast empfangen wird, während in der Türkei immer noch sieben deutsche Staatsangehörige aus politischen Gründen inhaftiert seien.



Vor dem Staatsbesuch sind unter anderem auch Treffen der Wirtschafts-, Finanz- und Außenminister geplant.