Bei dem Umsturzversuch im zentralafrikanischen Gabun sind zwei mutmaßliche Putschisten erschossen worden.

Sieben Personen seien festgenommen worden, sagte ein Regierungssprecher in Libreville. Am Morgen hatten Soldaten das Gebäude des staatlichen Rundfunks besetzt und die Absetzung von Präsident Bongo verkündet. Der 59-Jährige hatte im Oktober einen Schlaganfall erlitten und wird in Marokko behandelt. Die Opposition wies den Vorwurf der Beteiligung an dem Staatsstreich von sich. Sie forderte Präsident Bongo zum Rücktritt auf, um den Weg für einen Neuanfang zu ebnen.



Die Afrikanische Union verurteilte den Putschversuch. Frankreich als ehemalige Kolonialmacht erklärte, Gabuns Stabilität könne nur bei strikter Einhaltung der Verfassung gesichert werden. Die Familie von Präsident Bongo regiert das Land seit fast 50 Jahren. Die Wiederwahl des Staatschefs 2016 war von Betrugsvorwürfen begleitet.