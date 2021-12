Saif al-Islam Gaddafi, der Sohn des früheren libyschen Diktators. (picture alliance / AP Photo / Ben Curtis)

Ein Berufungsgericht gab dem Einspruch Gaddafis gegen den Ausschluss von der Abstimmung statt. Die Wahl ist für den 24. Dezember geplant. Die Wahlkommission hatte Gaddafis Kandidatur mit dem Argument abgelehnt, dass er bereits einmal verurteilt wurde und deshalb die Bedingungen nicht erfülle. Gaddafi wird die Beteiligung an der brutalen Niederschlagung von Protesten gegen seinen später getöteten Vater 2011 vorgeworfen. Der Internationale Strafgerichtshof fordert seine Auslieferung, um ihm wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit den Prozess zu machen. 2015 wurde er von einem Gericht in Tripolis in Abwesenheit zum Tode verurteilt, später begnadigte ihn die rivalisierende Regierung im Osten Libyens.

