Alter reicher Mann sucht junge hübsche Frau zwecks Einsamkeitsbewältigung: Diese Figurenkonstellation mit entsprechend komisch turbulenter Handlung reicht bis in die Antike zurück und fand in Italien in der Commedia dell'Arte ihre markantesten Typen.

Noch im frühen 19. Jahrhundert galt das Sujet als Garant für erfolgreiche Buffo-Opern. Als Gaetano Donizetti dann 1843 in Paris, vor 175 Jahren, mit seiner letzten komischen Oper die Geschichte des alten adeligen, aber geizigen Don Pasquale vorstellte, der vor allem heiraten will, um seinen Neffen als Erben auszubooten, hatte die Opera buffa sich eigentlich schon überlebt.

Gabriel Bacquier als Malatesta und Geraint Evans als Don Pasquale in London (imago stock&people)

25 Jahre waren vergangen, seit Rossini mit seinem "Barbier von Sevilla" das Publikum begeistert hatte. Donizetti schuf mit seinem Werk jedoch erneut eine meisterliche musikalische Komödie, die zu einem Glanzstück des Buffo-Genres wurde, das nie von der Opernbühne verschwinden sollte.