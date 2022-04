CDU-Europapolitiker

CDU-Europaabgeordneter Michael Gahler (dpa/Thierry Monasse)

Er halte die Rufe des EU-Parlaments nach einem sofortigen Lieferstopp unter anderem von Öl, Kohle und Gas für vertretbar, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk . Deutschland müsse vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs vor allem das Öl in den Fokus nehmen. Hier gebe es auf dem Weltmarkt ausreichend Alternativen zu russischen Lieferungen, auch wenn diese teurer seien.

Zugleich müsse man neue und kreative Lösungen suchen, um bestehende Abhängigkeiten zu verringern, betonte Gahler. So könne man etwa die Prioritäten in der Versorgung umpolen, damit im Falle eines Gas-Embargos nicht zuerst die Industrie runtergefahren werden müsse. Er sehe in jeder Maßnahme eine Möglichkeit, den Angriffskrieg auf die Ukraine zu verkürzen, da so auch der innerrussische Widerstand gestärkt werden könnte.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.