Nachdem der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof die Schließung von bundesweit 62 Filialen angekündigt hat, befürchten Vertreter der Kommunen eine Schwächung der Innenstädte.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, sagte der "Passauer Neuen Presse", dass Handel, Immobilieneigentümer sowie Kommunen eng zusammenarbeiten und Strategien für eine Nachnutzung der Gebäude entwerfen müssten. Überzogene Mietforderungen der Eigentümer seien in Krisenzeiten fehl am Platz. Der Vizepräsident des Deutschen Städtetages , Lewe, betonte, die Filialen von Karstadt Kaufhof wirkten wie ein Kundenmagnet. Bei einem Leerstand könne das gesamte Umfeld an Attraktivität verlieren.



Von den Schließungen sind rund 6.000 Beschäftigte betroffen. Für sie soll es Abfindungen geben. Zudem können sie für sechs Monate in einer Transfergesellschaft beschäftigt werden.