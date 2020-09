Die Gläubigerversammlung von Karstadt Galeria Kaufhof hat dem Sanierungsplan zugestimmt.

Vorgesehen ist, dass die Gläubiger rund 100 Millionen Euro erhalten. Das sind knapp fünf Prozent ihrer ursprünglichen Forderungen. Zu den größten Gläubigergruppen gehören Lieferanten, Vermieter und Mitarbeiter. Galeria-Chef Müllenbach sprach in einem Brief an die Beschäftigten von einem "wichtigen Meilenstein auf dem Weg aus der Insolvenz".



Der Gewerkschaft Verdi zufolge werden allerdings mehr als 5.000 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren. Etwa 50 Filialen stünden vor dem endgültigen Aus, hieß es. Insgesamt gibt es rund 170 Standorte in Deutschland.



Karstadt und Kaufhof waren in der Vergangenheit durch den Wettbewerb mit Online-Händlern in die Krise geraten. Aufgrund der Einnahmeausfälle in der Corona-Krise meldete der Konzern Insolvenz an.