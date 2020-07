Beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof sollen weniger Filialen geschlossen werden als angekündigt.

Sechs weitere Standorte könnten doch fortgeführt werden, teilte Galeria-Chef Müllenbach in einem Brief an die Mitarbeiter mit. Noch Mitte Juni hatte der Konzern das Aus für 62 der insgesamt 172 Warenhäuser angekündigt. Offenbar konnten nun teilweise Zugeständnise bei Vermietern ausgehandelt werden. Es sei gelungen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für sechs Filialen so anzupassen, dass sie weitergeführt werden können, heißt es in dem Brief. Dabei geht es um die Warenhäuser in Chemnitz, Dortmund, Goslar, Leverkusen, Nürnberg und Potsdam. Insgesamt seien rund 750 Beschäftigte behalten somit ihren Arbeitspatz.