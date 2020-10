Ein Afroamerikaner, der im US-Bundesstaat Texas von Polizisten mit einem Strick abgeführt worden ist, fordert eine Entschädigung von einer Million Dollar.

Die Anwältin des Mannes teilte mit, man habe die Stadt Galveston verklagt. Es gehe ihrem Mandanten Donald Neely nicht nur um das Geld, sondern um die grundsätzliche Bedeutung des Falls.



Der Mann war im August 2019 wegen des widerrechtlichen Betretens eines Grundstücks festgenommen worden. Die Polizisten hatten an seinen Handschellen ein Seil angebracht und ihn - selbst auf Pferden sitzend - durch die Stadt geführt. Im Internet verbreitete Aufnahmen des Vorfalls sorgten für große Empörung. Die Bilder weckten Erinnerungen an rassistische Gewalt in der US-Geschichte, so das Anketten und Vorführen von Sklaven.



Zum Zeitpunkt des Vorfalls war Neely, der an mentalen Problemen leidet, obdachlos. Der Polizeichef von Galveston, Vernon Hale, entschuldigte sich damals für das Vorgehen der Beamten. Diese hätten "schlechtes Urteilsvermögen" an den Tag gelegt und Neely "unnötige Scham" zugefügt. Gleichwohl betonte der Polizeichef, bei der Methode handle es sich um eine "trainierte Technik", die in bestimmten Fällen die "beste Vorgehensweise" sei.

