Die Regierung im westafrikanischen Gambia hat eine regierungskritische Protestbewegung verboten.

Eine Regierungssprecherin erklärte, bei der Organisation "Three Years Jotna" handle es sich um eine staatsgefährdende und gewalttätige Bewegung, die den Präsidenten stürzen wolle. In Gambia gehen die Menschen seit Wochen gegen Staatschef Barrow auf die Straße. Gestern kam es in der Hauptstadt Banjul zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Nach Angaben von Ärzten wurden drei Regierungsgegner getötet. Fast 140 Menschen wurden festgenommen, darunter auch der Chef der Protestbewegung, Njie, wie die Nachrichtenagentur afp meldet.