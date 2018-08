Was einst die Modelleisenbahn im Keller war, ist heute der Landwirtschafts- oder Bus-Simulator im PC oder der Spielekonsole. Beide Simulationen haben in Deutschland eine so große Fangemeinde, dass die Hersteller sich riesisge Ausstellungsflächen auf der nicht gerade günstigen Messe leisten.

Hinter den Kulissen versucht Gastland Spanien auf sich aufmerksam zu machen. Die Iberer verfügen zwar über einen beachtlichen Markt, ähnlich dem deutschen, als Spieleentwickler kann man allerdings bisher nicht auf sich aufmerksam machen.

E-Sport mit eigener Halle

Noch immer sind die USA , Kanada, Frankreich, England und Japan führend auf dem Markt der neuen Games.

Mit einer eigenen Spiele-Halle zeigt der E-Sport eine große Präsenz auf der diesjährigen Gamescom. Turniere, Teams und ihre Sponsoren hoffen auf Wachstum. Auch, wenn die Große Koalition Hilfe und Unterstützung im Koalistionsvertrag für die Maus- und Controller-Sportler angekündigt hat, große Anerkennung wird ihnen nicht zuteil. Auch die klassischen Sportverbände, wie etwa das IOC lehnen eine grundsätzliche Anerkennung der virtuellen Kämpfe als Wettkampfsportart ab.