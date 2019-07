Gang-Gewalt in Kapstadt Angst vor den Verbrechern in der Nachbarschaft

Mehr als 1.000 Menschen wurden in diesem Jahr bereits in den sogenannten Cape Flats in Kapstadt ermordet. Die Gang-Gewalt eskaliert seit Jahren in diesem Teil der Stadt. Jetzt soll die Armee dort durchgreifen. Doch viele Anwohner wünschen sich eher Sozialprogramme als einen Militäreinsatz.

Von Adrian Kriesch

