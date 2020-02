"Gang of Four"

Der britische Independent-Musiker Andy Gill ist im Alter von 64 Jahren gestorben.

Das gab seine Band "Gang of Four" per Twitter bekannt. Nach BBC-Informationen erlag er einer Lungenkrankheit. Gill war Gitarrist und Mitbegründer der stilbildenden Gruppe, die Ende der siebziger Jahre die musikalische Wildheit des Punk mit tanzbaren Rhythmen sowie politischen Texten verband. Erst kürzlich veröffentlichten sie ein neues Album.