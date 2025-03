Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch erneut meist sonnig. An den Küsten und im äußersten Nordosten zeitweise bewölkt. 11 bis 17 Grad, an den Küsten kühler.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.