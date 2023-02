Zum Auftakt einer Tagung in Suva, der Hauptstadt der Fidschi-Inseln, warnten sie vor dem Versinken ganzer Küstenregionen. Der steigende Meeresspiegel bedrohe Infrastruktur, Siedlungen, Ackerland und Grundwasser. Der neuseeländische Bischof Dooley forderte, die Kirche müsse auch in Sachen Klima handeln. An mehreren Orten nahmen die Mitglieder der Bischofskonferenz Ozeaniens die Umweltprobleme in Augenschein. Ihr Treffen unter dem Motto "Rettet das Meer, um Mutter Erde zu retten" soll insgesamt fünf Tage dauern.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.