Hitzewellen fordern immer mehr Menschenleben. (dpa/Sebastien Bozon)

UNO-Nothilfekoordinator Griffiths und der Generalsekretär des Internationalem Komitees vom Roten Kreuz, Cahpagain, stellten in Genf einen Bericht vor. Demnach könnten ganze Regionen der Erde in wenigen Jahrzehnten unbewohnbar werden. Wenn der Klimawandel weitergehe wie bisher, würden Hitzewellen etwa in der Sahelzone, am Horn von Afrika sowie im Süden Asiens, Zitat, "die physikalischen und sozialen Grenzen" des Menschen überschreiten. Mit dem Fortschreiten des Klimawandels werde auch die Zahl der Hitzetoten Zahl Jahr für Jahr steigen. Dem Bericht zufolge stellen Hitzewellen in sämtlichen Regionen, für die verlässliche Statistiken vorliegen, die größte meteorologische Gefahr dar.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.