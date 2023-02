Öffentlicher Dienst

Auch am Flughafen Hamburg sind wegen des Verdi-Streiks zahlreiche Flüge gestrichen. (Bodo Marks / Bodo Marks / dpa / Bodo Marks)

Die Flughafenbeschäftigten im öffentlichen Dienst, das Bodenpersonal und die Belegschaft der Luftsicherheit legten die Arbeit nieder. Warnstreiks gibt es an den Flughäfen Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen. Dort kam der reguläre Flugbetrieb weitgehend zum Erliegen. Auch an nicht bestreikten Flughäfen wie etwa jenem in Berlin kam es infolge der Ausstände zu Einschränkungen. Der Flughafen-Verband ADV rechnet mit einem Ausfall von mehr als 2.300 Flügen sowie fast 300.000 betroffenen Passagieren.

Die Gewerkschaft Verdi verlangt für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen ein Lohnplus von mehr als 10 Prozent, mindestens aber monatlich 500 Euro mehr. Außerdem gibt es Tarifverhandlungen für die Bodenverkehrsdienste und die Luftsicherheit.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.