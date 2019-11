Die Bundesregierung will den Ausbau von Grundschulen zu Ganztagsschulen in den nächsten beiden Jahren mit zwei Milliarden Euro fördern. Das entschied das Kabinett in Berlin. Bislang nutzen etwa die Hälfte aller Grundschulkinder ein Betreuungsangebot am Nachmittag. Im Jahr 2025 kommt der Rechtsanspruch.

Nach Angaben von Familienministerin Giffey müssen bis zu eine Million neue Ganztagsplätze geschaffen werden, damit der Rechtsanspruch erfüllt werden kann. Die SPD-Politikerin geht davon aus, dass rund drei Viertel aller Familien davon Gebrauch machen werden.



Bundesbildungsministerin Karliczek (CDU) betonte, der Ganztag müsse für die Kinder einen "echten Mehrwert" bringen. Nur dann werde er auch genutzt.



Für den Ausbau der Schulen und die Schaffung weiterer Betreuungsangebote sind die Länder zuständig. Daher stellt die Bundesregierung das Geld als Sondervermögen für den Ausbau kommunaler Angebote zur Verfügung.