Künstler, Wissenschaftler und Architekten haben ein Umdenken beim Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche gefordert.

In einem offenen Brief an Bundespräsident Steinmeier und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke heißt es, das Wiederaufbauprojekt habe seinen Ursprung in rechtsradikalen Kreisen. Das vermittelte Geschichtsbild bleibe ausgesprochen problematisch. Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören der Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik, der evangelische Pfarrer und Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer, der Galerist Kasper König sowie die Architekten Matthias Sauerbruch und Philipp Oswalt. Sie verlangen unter anderem den Abriss des 1991 gestifteten Glockenspiels mit seinen "revisionistischen, rechtsradikalen und militaristischen Widmungen". Zudem fordern die Unterzeichner den Verzicht auf die Nachbildung jeglichen Waffenschmucks bei der Rekonstruktion des Gebäudes und eine veränderte Trägerschaft des Projekts, die "nicht die Einheit von Kirche, Staat und Militär" wiederbelebe.



Die bis 1735 errichtete Garnisonkirche war einer der bedeutendsten Bauten des norddeutschen Barock. Bekannt ist sie auch durch den sogenannten Tag von Potsdam am 21. März 1933. Damals trafen sich Reichskanzler Adolf Hitler und Reichspräsident Paul von Hindenburg an den Grabstätten der preußischen Könige Friedrich Wilhelm I. und Friedrich des Großen. Das Gotteshaus wurde 1945 durch Bomben zerstört, die Ruine 1968 auf Veranlassung der DDR-Behörden gesprengt.



