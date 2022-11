Die Deutsche Wildtier-Stiftung erklärte, man wolle auf diese faszinierende und bedrohte Art aufmerksam machen, um so zu ihrem Schutz beizutragen. Das Verbreitungsgebiet des Gartenschläfers in Europa sei in den vergangenen 30 Jahren um fast die Hälfte geschrumpft, hieß es. Auf Deutschlands Roter Liste der bedrohten Arten wird das mausähnliche Säugetier als "stark gefährdet" geführt . Der Gartenschläfer gehört zur Familie der Bilche, auch Schlafmäuse genannt. Davon gibt es in Mitteleuropa noch drei weitere Arten: den Siebenschläfer, die Haselmaus sowie den Baumschläfer.