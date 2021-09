Die ersten Gas-Lieferungen aus Russland nach Deutschland über die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 stehen offenbar kurz bevor. Wie der Betreiber mitteilte, wurde das letzte Rohr verschweißt. Mit der ersten Gaslieferung wird demnach im Oktober gerechnet.

Weiter teilte die Nord Stream 2 AG mit, das verschweißte letzte Rohr werde nun auf den Meeresboden abgesenkt und mit dem aus der Gegenrichtung kommenden Abschnitt verbunden. Im Anschluss stünden noch weitere Vorbereitungen vor der Inbetriebnahme an. Erwartet wird, dass der russische Gasmonopolist Gazprom für die ersten Gaslieferungen zunächst den Pipeline-Strang nutzt, der bereits im Juni fertigt verlegt worden war.



Wegen der Pipeline steht die Bundesregierung im In- und Ausland massiv in der Kritik. Aus den USA kamen unter Ex-Präsident Trump Sanktionsdrohungen. Die osteuropäischen Staaten befürchten Nachteile durch die Inbetriebnahme. Zudem gab es Widerstand von der Europäischen Union und Vertretern der Opposition in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.