Die Genehmigung für den sofortigen Weiterbau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 wird von Kritik der Grünen und der Deutschen Umwelthilfe begleitet.

Der Umweltverband kündigte eine Klage an. Ein Weiterbau der Pipeline mitten im Winter stelle eine massive Störung in einem der bedeutendsten Winterrastgebiete für Zugvögel in der gesamten Ostsee dar. Nach Auffassung von Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt ignoriert die Genehmigung Klimaschutz- und Naturschutzbedenken.



Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hatte heute den sofortigen Weiterbau der Pipeline zwischen Russland und Deutschland genehmigt. Bisher wäre das erst ab Ende Mai möglich gewesen. Unklar ist, wann die Verlegearbeiten weitergehen. Die Betreibergesellschaft kündigte an, dies erst in einigen Wochen abschätzen zu können.



Die USA lehnen das Projekt ab und belegen beteiligte Unternehmen mit Sanktionen. Sie begründen ihre Haltung damit, dass Europa sich zu stark von russischen Energielieferungen abhängig mache. Auch der künftige Präsident Biden steht dem Projekt kritisch gegenüber.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.