Gegen die umstrittene Gasleitung Nordstream 2 haben mehr als 60 Europaabgeordnete Protest bei Bundeskanzlerin Merkel eingelegt.

Die Bundesregierung lasse zu, dass ein tiefer Riss zwischen EU-Mitgliesstaaten schwäre, heißt es in dem Brief. Dabei sei der Zusammenhalt in der EU nötiger denn je. Die Parlamentarier verweisen auf die Ablehnung des Projekts in Polen und den baltischen Staaten. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Grünen-Europachef Bütikofer, der CDU-Politiker Brok sowie Sozialdemokraten und Liberale.



Die 1.200 Kilometer lange Röhre soll Ende 2019 in Betrieb gehen und jährlich bis zu 55 Milliarden Kubikmeter russischen Erdgases nach Deutschland transportieren.