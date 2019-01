Gasexplosion in Russland

Nach dem teilweisen Einsturz eines Wohnhauses in Russland haben die Ermittler keine Spuren explosiver Stoffe gefunden.

Das sagte eine Sprecherin des Ermittlungsauschusses der Nachrichtenagentur Tass. Die Untersuchungen seien beendet. Die Ursache der Gasexplosion ist nicht geklärt.



In den Gebäudetrümmern des zehnstöckigen Plattenbaus in Magnitogorsk wurden bislang 37 Tote geborgen. Mehrere Menschen werden noch vermisst. Der Wohnblock war am Montag eingestürzt.