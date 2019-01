Gasexplosion in Russland

Nach der Gasexplosion in einem Plattenbau in Russland sind mittlerweile 37 Leichen geborgen worden.

Wie die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Zivilschutz berichtet, werden in den Gebäudetrümmern in Magnitogorsk noch vier Menschen vermisst. Angesichts von Temperaturen von etwa minus 20 Grad werden die Überlebenschancen als niedrig eingeschätzt. Der Wohnblock war am Montag eingestürzt. Die Ursache für die Gasexplosion ist noch nicht geklärt.