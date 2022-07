Gasförderung soll in der Sahara ausgebaut werden. (TOROMORO/MAXPPP/ Oussama Ayoub)

Die Konzerne Eni aus Italien, Occidental aus den USA, Total aus Frankreich und Sonatrach aus Algerien unterzeichneten dazu in Algier eine Vereinbarung, die auf 25 Jahre angelegt ist. Die algerische Regierung kündigte parallel dazu an, die Gasexporte über das Mittelmeer nach Italien bereits in den kommenden Tagen deutlich zu erhöhen. Italien will damit ausgefallene Importe aus Russland ersetzen.

Algerien ist der größte Erdgasproduzent Afrikas. Das Land liefert rund elf Prozent des Verbrauchs in der EU. Ein großer Teil davon fließt durch die Transmed-Pipeline nach Italien.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 19.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.