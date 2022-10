Abschlussbericht

Experten-Kommission Erdgas und Wärme (Kay Nietfeld/dpa)

Dies sei etwa für Haushalte ein besonderer Anreiz, deren Heizkosten vom Job-Center bezahlt würden, erklärte die Kommission. Des Weiteren empfehlen die Experten, dass die Entlastungen bei den Gaskosten ab einem Einkommen von 72.000 Euro versteuert werden müssen. Damit werde umgekehrt vor allem bedürftigen Haushalten geholfen.

Soforthilfefonds für Härtefälle

Mieter sollen ein halbes Jahr Zeit haben, ihre Energierechnungen zu begleichen und notfalls Unterstützung durch die Schuldnerberatung bekommen. Für Härtefälle soll nach dem Vorschlag der Kommission ein Soforthilfefonds eingerichtet werden. Ähnliche Hilfsfonds schlagen die Experten für Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen vor.

Dulger: Krise nicht nur mit Geld bekämpfen

Bundeskanzler Scholz sagte nach dem dritten Treffen mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft in Berlin, die Vorschläge der Kommission seien gut. Man arbeite an einer gemeinsamen Lösung, um die Bürger zu entlasten. Noch in dieser Woche werde das Kabinett Eckpunkte zur Umsetzung vorlegen. Die DGB-Vorsitzende Fahimi lobte, dass besondere Härtefälle berücksichtigt würden. Arbeitgeberpräsident Dulger mahnte, man könne die Krise nicht nur mit Geld bekämpfen. Es dürfe außerdem keine weiteren Belastungen und Regulierungen für Unternehmen geben.

Erstattung im Dezember - ein Zwölftel des Jahresverbrauchs

Die Bundesregierung hat bereits in einem ersten Schritt die Vorschläge der Gaskommission übernommen und erstattet Gaskunden im Dezember ein Zwölftel des Jahresverbrauchs. Am Mittwoch will das Kabinett eine entsprechende Entscheidung auf den Weg bringen. Ab März nächsten Jahres soll dann die Preisbremse für 80 Prozent des Energieverbrauchs greifen.

