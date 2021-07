Die USA haben im Konflikt um die Gaspipeline Nord Stream 2 eine Einigung mit Deutschland bestätigt. Eine Bestätigung aus Berlin stand zunächst noch aus.

Laut der für Europa und Eurasien zuständige Staatssekretärin im Außenministerium, Nuland, besteht die Vereinbarung unter anderem darin, dass parallel zu der neuen Pipeline die Beförderung von russischem Gas durch die Ukraine um zehn Jahre verlängert werden soll. Sollte Moskau Nord Stream 2 aber dazu verwenden, der Ukraine zu schaden, seien Sanktionen vorgesehen. Dafür werde sich Deutschland auf nationaler sowie europäischer Ebene einsetzen.

Hilfen für die Ukraine vorgesehen

Die Einigung soll nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters mehrere Elemente enthalten, die von der Bundesregierung teilweise schon öffentlich angeboten worden waren. Neben der Verlängerung des Transitvertrags mit der Ukraine sind Investitionen zur Transformation der Energiewirtschaft in dem Land im Gespräch. Die Bundesregierung hatte diese bereits in Aussicht gestellt. Damit könnte etwa die Produktion von Wasserstoff in der Ukraine gefördert werden. Deutschland habe nun zugestimmt, sich an einem neuen Fonds in Höhe von einer Milliarde Dollar zu beteiligen, um der Ukraine bei der Umstellung auf sauberere Energiequellen zu helfen und ihre Energiesicherheit zu verbessern, berichtet Reuters mit Verweis auf einen Insider.

Sanktionen gegen beteiligte Firmen wohl bis auf Weiteres vom Tisch

Die fast fertig gebaute Pipeline durch die Ostsee soll russisches Gas ohne Umweg direkt nach Deutschland und dann auch weiter nach Westeuropa bringen. Kritiker in den USA, aber auch Osteuropa, befürchten einerseits eine stärkere Abhängigkeit der EU von russischem Gas. Andererseits machen sie geltend, der Ukraine und anderen traditionelle Gas-Transitländern drohe durch Ausfälle bei den Durchleitungsgebühren wirtschaftlicher Schaden. Durch die Einigung dürften zwischenzeitlich diskutierte Sanktionen der USA etwa gegen an dem Pipeline-Projekt beteiligte Firmen bis auf Weiteres vom Tisch sein. US-Präsident Biden hatte beim Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in Washington unlängst seine Vorbehalte gegen den Bau der Ostsee-Gaspipeline bekräftigt.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.