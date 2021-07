Deutschland und die USA haben ihren jahrelangen Konflikt um die Gaspipeline Nord Stream 2 beigelegt. Nach Angaben beider Seiten verpflichtet sich Bundesregierung für den Fall, dass Russland seine Energie als politische Waffe einsetzt, nationale Maßnahmen zu ergreifen und auch auf EU-Ebene auf Sanktionen hinzuwirken.

Außerdem soll ein Fonds eingerichtet werden, der auch unter Beteiligung privater Investoren Wasserstoffprojekte und erneuerbare Energien in der Ukraine fördert. Damit solle die Abhängigkeit des Landes von russischer Energie reduziert werden. Zudem soll das ukrainische Stromnetz mit deutscher Unterstützung an das europäische angeschlossen werden. Im Gegenzug geben die USA ihren Widerstand gegen Nord Stream 2 auf und verzichten auf Sanktionen.

Kritik an Nord Stream 2

Die fast fertig gebaute Pipeline durch die Ostsee soll russisches Gas ohne Umweg direkt nach Deutschland und dann auch weiter nach Westeuropa bringen. Kritiker in den USA, aber auch Osteuropa, befürchten einerseits eine stärkere Abhängigkeit der EU von russischem Gas. Andererseits machen sie geltend, der Ukraine und anderen traditionelle Gas-Transitländern drohe durch Ausfälle bei den Durchleitungsgebühren wirtschaftlicher Schaden. US-Präsident Biden hatte beim Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in Washington unlängst seine Vorbehalte gegen den Bau der Ostsee-Gaspipeline bekräftigt. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, soll durch die Einigung der angestrebte Neustart in den deutsch-amerikanischen Beziehungen nach den Jahren unter Donald Trump erleichtert werden.

Erleichterung bei Maas und Schwesig, Merkel telefoniert mit Putin

Außenminister Maas begrüßte den Durchbruch im Streit um die Gaspipeline. Er sei erleichtert, dass man in Sachen Nord Stream 2 "mit den USA eine konstruktive Lösung gefunden" habe, schrieb der Minister auf Twitter. Bundeswirtschaftsminister Altmaier erklärte, die Einigung zeige auch, dass Deutschland und die USA wieder eng zusammengerückt seien. "Ich bin froh, dass die transatlantische Zusammenarbeit wieder intakt ist", ergänzte der CDU-Politiker. "Das gibt uns die Chance unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen." Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig begrüßte die Einigung. "Die Landesregierung stand immer hinter dem Bau dieser Pipeline. Und wir haben den Weiterbau stets unterstützt", betonte die SPD-Politikerin.



Bundeskanzlerin Merkel (CDU) telefonierte nach Regierungsangaben mit dem russischen Staatspräsidenten Putin. "Auch Energiefragen wie der Gastransit durch die Ukraine und die Pipeline Nord Stream 2 waren Thema des Gesprächs", teilte die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Demmer, mit. Der Kreml lobte in einer Mitteilung nach dem Telefonat "das konsequente Engagement der deutschen Seite" bei der Umsetzung des "ausschließlich wirtschaftlichen Projektes". Es ziele auf die Stärkung der Energiesicherheit Deutschlands und der EU ab, hieß es weiter.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.