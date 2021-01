Im Streit um die Nordsee-Pipeline Nord Stream 2 hat die scheidende US-Regierung erstmals ein beteiligtes Unternehmen sanktioniert.

Betroffen sei die russische Firma KVT-RUS, teilte das US-Außenministerium mit. Die Strafe wurde am letzten vollen Amtstag der Regierung von US-Präsident Trump verhängt, der morgen das Weiße Haus verlässt.



Russland will die umstrittene Gaspipeline trotz der Sanktionen zu Ende bauen. Das sagte ein Kremlsprecher nach Angaben der Agentur Interfax. Wegen der drohenden Strafmaßnahmen war das Milliardenprojekt Ende 2019 kurz vor der Fertigstellung gestoppt worden. Die USA lehnen den Bau mit der Begründung ab, Europa werde dadurch noch abhängiger von russischem Erdgas. Allerdings wollen auch die USA ihr Gas in Europa verkaufen. Der designierte US-Präsident Biden hatte sich zuletzt ebenfalls gegen Nord Stream 2 ausgesprochen. Es ist jedoch unklar, ob er nach seinem Amtsantritt zu einem Kompromiss bereit ist.



Der Industriedienstleister Bilfinger hat sich nach Informationen der "Bild"-Zeitung vom Bau der Gaspipeline zurückgezogen. Der Mannheimer Konzern habe die US-Regierung im Dezember und Januar darüber informiert, sämtliche Verträge gekündigt zu haben, berichtete die Zeitung unter Berufung auf ihr vorliegende Schreiben.

