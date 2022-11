Die sogenannte Gaspreisbremse soll doch am Februar gelten. (picture alliance / David Ebener )

Dies geht aus einer Beschlussvorlage des Kanzleramts für die morgige Ministerpräsidentenkonferenz hervor, die dem Deutschlandfunk vorliegt. Einigen Ministerpräsidenten reicht das nicht aus.

In der Beschlussvorlage heißt es, dass die Maßnahme zum 1. März eingeführt, aber eine Rückwirkung zum 1. Februar angestrebt werde. Sowohl die Länder als auch die Opposition im Bundestag sowie Sozial- und Wirtschaftsverbände hatten zuletzt kritisiert, die Gaspreisbremse komme im März zu spät. Sie hatten einen Start bereits zum 1. Januar verlangt. Der Februar könnte nun ein Kompromiss sein, mit dem aber nicht alle zufrieden sind.

Bremen und NRW dringen weiter auf den 1. Januar

Aus Bremen und Nordrhein-Westfalen kamen Forderungen, die Preisbremse früher in Kraft zu setzen. Bremens Regierungschef Bovenschulte sagte den Funke Medien, er halte weiterhin einen Start zum Jahreswechsel für erforderlich. Der nordrhrein-westfälische Ministerpräsident Wüst sagte dem "Spiegel", die Menschen benötigten einen zuverlässigen Schutz vor hohen Belastungen, gerade in den kalten und heizintensiven Monaten Januar und Februar.

In dem Papier heißt es weiter, die Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten eine regelmäßige monatliche Entlastung, die sich an 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs bemisst. Als Vorjahresverbrauch gilt demnach die Jahresverbrauchsprognose, die der Abschlagszahlung für den September 2022 zugrunde gelegt wurde. Der Gaspreis wird für diesen Verbrauch auf zwölf Cent pro Kilowattstunde gedeckelt, bei Fernwärme auf 9,5 Cent pro Kilowattstunde.

Die Vorlage sieht zudem zwölf Milliarden Euro für eine Härtefallregelung vor. Sie soll dort greifen, wo die Belastungen trotz der Strom- und Gaspreisbremse von den Betroffenen nicht ausgeglichen werden können. Bis zu acht Milliarden Euro davon sollen an Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen gehen.

Die Bundesregierung orientiert sich bei dem Maßnahmenpaket an Vorschlägen einer Expertenkommission. Finanziert werden sollen die Entlastungen aus dem sogenannten Abwehrschirm in Höhe von bis zu 200 Milliarden Euro, mit dem der Bund die Folgen der hohen Energiepreise abfedern will.

Weitere Mittel für Deutschlandticket und Flüchtlingsunterbringung

Im Streit um die Finanzierung der Nachfolge für das 9-Euro-Nahverkehrsticket kommt der Bund den Ländern entgegen. Die Bundesregierung hatte hierfür bereits 1,5 Milliarden Euro pro Jahr angeboten. Nun soll für dieses und nächstes Jahr jeweils noch eine Milliarde Euro an Regionalisierungsmitteln dazu kommen. Diese Mittel sollen dann zudem jährlich um drei Prozent erhöht werden.

Auch bei der Unterbringung von Flüchtlingen will der Bund laut Beschlussvorlage mehr finanzielle Hilfe leisten. Für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen will der Bund für das laufende und das kommende Jahr je 1,5 Milliarden Euro zahlen. Ab 2023 soll dann eine "allgemeinen flüchtlingsbezogene Pauschale in Höhe von 1,25 Milliarden Euro" jährlich gezahlt werden.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.