Mindestens bis Sommer 2024 werde man in irgendeiner Art von angespannten Situation sein, sagte Behörden-Präsident Müller in einem Podcast des baden-württembergischen Finanzministeriums. Bis dahin werde die staatliche Maßnahme mit Sicherheit gebraucht. Zur Begründung führte der Bundesnetzagentur-Chef an, die Mengen an russischem Gas, die ersetzt werden müssten, seien riesengroß. Es brauche einfach Zeit, bis die sechs Flüssiggas-Terminals und die Anbindung ins Hinterland gebaut seien, damit anschließend viel Gas aus anderen Ländern nach Deutschland strömen könne.

Die Entlastungen bezeichnete Müller als richtig, pochte zugleich aber auch auf Anreize zum Sparen. Wäre das Signal, Gas sei wieder so billig wie früher, dann erlebe man keine oder zuwenige Einsparungen, sondern vielmehr wieder nach oben gehende Gasverbräuche.

