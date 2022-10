Das Schild der Eurostat-Behörde am Gebäude in Luxemburg. (MAGO / Steinach)

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zahlten Haushalte hierzulande knapp ein Viertel mehr für Gas, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg mitteilte.

EU-weit stiegen die Preise am stärksten in Estland - und zwar auf mehr als das Doppelte - sowie in Schweden, Dänemark und den Niederlanden. Leicht rückläufig war der Preis hingegen in Ungarn. Dies sei auf staatliche Eingriffe zurückzuführen, hieß es. Vergleichsweise günstig blieb das Gas auch in Kroatien und Portugal.

Im Durchschnitt stiegen die Preise für 100 Kilowattstunden in der EU demnach um mehr als ein Drittel auf 8,61 Euro.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.