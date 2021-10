Bundeskanzlerin Merkel hat davor gewarnt, Russland vorschnell für die gestiegenen Gaspreise verantwortlich zu machen.

Sie rate dazu, nicht nach vermeintlich einfachen Erklärungen zu suchen, sagte Merkel. Russland könne Gas nur auf der Grundlage von Verträgen liefen. Die Frage sei, ob genug bestellt werde, oder ob der hohe Preis vielleicht ein Grund dafür sei, im Augenblick nicht so viel zu bestellen. Dies solle bis zum EU-Gipfel am 21. und 22. Oktober in Brüssel analysiert werden. Dann werde man auf das Thema zurückkommen, erklärte Merkel. Nach ihrer Kenntnis sei es jedenfalls nicht so, dass Russland bestelltes Gas nicht liefere.



Ein Kreml-Sprecher wies unter anderem Vorwürfe aus der EU zurück, dass Russland den Gaspreis manipuliere, um so eine schnelle Inbetriebnahme der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu erwirken.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.