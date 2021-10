Der russische Präsident Putin hat zugesichert, dass umgehend mit der Lieferung von Gas begonnen werde, sobald die Ostseepipeline Nord Stream 2 ihre Zulassung erhält.

Dies könne schon am Tag darauf geschehen, sagte Putin. Die Befüllung des zweiten Stranges mit Gas werde bis Ende Dezember abgeschlossen. Die erste Röhre ist bereits mit Gas befüllt. Die Bundesnetzagentur hat bis Anfang Januar Zeit, über eine Betriebserlaubnis für die Röhren zu entscheiden, die jährlich bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas von Russland nach Deutschland liefern sollen.



Die Gaspreise in Europa waren zuletzt auf Rekordhöhen gestiegen. Kritiker werfen Russland vor, darauf nicht zu reagieren, um eine schnelle Inbetriebnahme der Pipeline zu erzwingen. Die Regierung in Moskau hat dies mehrfach zurückgewiesen.

