Gesundheitspolitik

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesfellschaft, Gerald Gaß. (imago images / Future Image)

Damit werde Druck aus dem System genommen, sagte der Vorstandsvorsitzende Gaß im Deutschlandfunk. Zugleich forderte er Investitionen. Ohne weiteres Geld in die Hand zu nehmen, würde am Ende nur eine Neuverteilung des Mangels herauskommen. Zudem warnte Gaß vor Verzögerungen durch die Länder, da die vorgeschlagenen Maßnahmen tief in deren Kompetenzen eingriffen. Bei den Krankenkassen fielen die Reaktionen ebenfalls grundsätzlich positiv aus.

Lauterbach will, dass künftig alle Kliniken eine Basisfinanzierung für die Vorhaltung von Betten, Personal und medizinischem Gerät erhalten und nur noch einen Teil ihrer Ausgaben über Fallpauschalen für die Behandlung einzelner Patienten refinanziert bekommen. Zudem sollen die Kliniken in drei Vergütungsgruppen eingeteilt werden: lokale Krankenhäuser für die Grundversorgung, regionale und solche von überregionaler Bedeutung.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.